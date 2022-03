En Belgique : 126 millions de cigarettes de contrefaçon saisies

La saisie record réalisée dans la région du port d'Anvers (nord) représente un manque à gagner potentiel de 65 millions d'euros pour le fisc.

«Il s'agit de la plus grande saisie jamais effectuée» en Belgique, a souligné la douane, dans un communiqué. Elle représente plus de 70% du total intercepté en 2019. Les cigarettes, des contrefaçons des marques Rothmans Blue, John Player Special et em@il, provenaient d'Asie du sud-est, et huit personnes de nationalité turque ont été interpellées. Le 9 janvier, précise le communiqué, une première cargaison de 10 millions de cigarettes de contrebande a été découverte dans un entrepôt à Stabroek, dans la zone portuaire.