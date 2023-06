Vosges: 13 blessés dans un accident entre un TER et un convoi exceptionnel

Un accident survenu lundi soir à un passage à niveau dans les Vosges entre un TER et un convoi exceptionnel transportant un «fût d’éolienne» a fait 13 blessés «légers», a-t-on appris auprès des pompiers. Le quotidien Vosges Matin évoque lui neuf blessés, tous évacués vers les hôpitaux d’Epinal et de Remiremont. Le train venait d’Epinal et se rendait à Belfort, selon le journal.