Sujet tabou: 13% des parents regrettent d’avoir eu des enfants

«Dans quelle mesure regrettez-vous d’avoir eu des enfants?» C’est la question taboue posée par l’institut de sondage YouGov en février dernier. 3486 personnes ont été interrogées en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les résultats, publiés fin juillet, indiquent qu’en moyenne 13% des sondés admettent regretter le fait d’être devenus parents. Dans le détail, ils sont 16% des Espagnols, 15% des Allemands, 13% des Français, 11% des Britanniques et 9% des Italiens.

Davantage de regrets chez les jeunes

Le pourcentage est le plus élevé chez les 18-24 ans. 33% d’entre eux regrettent d’avoir eu des enfants contre 22% chez les 25-34 ans, 19% chez les 35-44 ans, 14% chez les 45-54 ans et 8% chez les 55 ans et plus.

Quête de perfection et difficultés financières

On dispose de peu d’informations sur les raisons du regret. Par exemple, la présente étude n’en fait pas mention. Une précédente enquête conduite en Pologne en 2021 par Konrad Piotrowski, chercheur à l’Institut de psychologie de l’université SWPS de Poznań, et publiée dans la revue scientifique PLOS One, dévoile que sur 1175 personnes interrogées, âgées entre 18 et 40 ans, 14% d’entre elles regrettent d’avoir eu des enfants. Parmi les raisons invoquées: les difficultés financières, une relation de couple instable et la quête de la perfection. Des résultats à considérer toutefois avec une certaine prudence sachant que le droit à l’avortement est très limité en Pologne.