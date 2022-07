Amérique du Sud: 13 détenus tués après une nouvelle rixe dans une prison en Equateur

Amérique du Sud : 13 détenus tués après une nouvelle rixe dans une prison en Équateur

Treize détenus ont perdu la vie lundi, lors d’affrontements dans une prison en Équateur, un épisode qualifié de «barbarie» par les autorités et récurrent dans ce pays sud-américain. Le personnel de la prison de Bellavista, dans la province de Santo Domingo de los Tsachilas, à environ 80 km à l’ouest de Quito, a «fait état de treize décès parmi les détenus et de deux blessés», a tweeté le SNAI. Le SNAI a ajouté avoir «repris le contrôle» de cette prison, «avec le soutien de la police et de l’armée».