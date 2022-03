En Inde : 13 femmes sont mortes en tombant dans un puits

Treize femmes et jeunes filles ont trouvé la mort, dans le nord de l'Inde, en tombant au fond d'un puits, après que la plaque de métal qui le recouvrait a cédé.

Des femmes et des jeunes filles étaient assises sur une plaque métallique, obstruant un puits, qui a cédé et entraîné leur chute.

Pendant les cérémonies d'un mariage dans un village, des femmes et des jeunes filles étaient assises sur une plaque métallique, obstruant un puits, qui a cédé et entraîné leur chute, a raconté l'officier de police à la presse. Selon le magistrat du district, S. Rajalingam, la structure était ancienne et n'a pas supporté le poids de tant de monde. «Les victimes sont tombées et ont été écrasées par les décombres», a-t-il précisé.