Trafic de drogue près de Nancy : 13 kg d’héroïne saisis par les douanes

NANCY- Les douanes ont saisi près de 13 kg d’héroïne en périphérie de Nancy vendredi. Trois personnes ont été arrêtées par le Service régional de police judiciaire, dont un gérant de société de transports.

Les douaniers ont découvert près de 3 kg dans un véhicule à bord duquel circulaient deux suspects, puis 10 kg dans la cave d'une résidence de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) dont les deux mis en cause, âgés de 30 et 35 ans, avaient les clés. "Nous avons affaire à des semi-grossistes", a estimé le directeur du SRPJ de Nancy, Alain Couic, selon qui la valeur de revente de la marchandise atteint 200 000 euros.

L'analyse d'une vingtaine de téléphones portables saisis chez les deux suspects, a montré que des appels avaient été donnés ou reçus depuis les entrepôts d'une entreprise de transports d'Heillecourt (Meurthe-et-Moselle). Sur place, les policiers ont découvert une presse industrielle, une presse artisanale, du ruban adhésif et un mixeur qui sert à réduire l'héroïne en poudre", a précisé le chef du SRPJ.

Les deux suspects, qui nient et se renvoient mutuellement la responsabilité du trafic, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le gérant de l'entreprise, dont les empreintes ont été retrouvées sur le matériel litigieux, a été placé en garde à vue puis présenté devant un juge d'instruction vendredi après-midi. Les trois mis en cause étaient jusqu'alors inconnus des services de police.