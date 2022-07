Sebastian Reddeker : «13 millions d’Allemands s’imaginent venir au Luxembourg »

LUXEMBOURG – Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism, est l'invité de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

Sebastian Reddeker dirige Luxembourg for Tourism depuis 2018.

La séquence du 7 juillet

Comment le Luxembourg est-il perçu par son grand voisin allemand? Le Grand-Duché est-il connu? Apprécié? «Il y a un potentiel de 13 millions d’Allemands qui s’imaginent venir un jour au Luxembourg», explique Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism, qui s’appuie sur une enquête.

Avant de nuancer. «Cela ne veut pas dire qu’ils viendraient tous et tout de suite, mais c’est important pour nous de voir ce que pensent les Allemands du Luxembourg». Ce dernier estime qu’il faut exploiter ce potentiel.

Pour Sebastien Reddeker, l’image du pays est en train de changer à l’étranger. Les «clichés» sur le pays ne représentent selon lui que 6% des résultats des enquêtes menées par Luxembourg for Tourism. Il ajoute que les Luxembourgeois sont bien vus.

La séquence du 6 juillet

D’où viennent les touristes qui visitent le Luxembourg? Les Belges représentaient l’année passée 23% du tourisme étranger au Luxembourg, devant les Pays-Bas et l’Allemagne. Viennent ensuite les touristes français, les Britanniques, les Italiens, les Suisses…

«On a même eu des touristes américains, l’année dernière, malgré toutes les restrictions. C’est un marché qui devrait reprendre au plus tard l’année prochaine», estime Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism.

Ce dernier explique qu’entre 10 et 15% des touristes qui visitent le Luxembourg combinent le Grand-Duché avec des destinations plus éloignées, comme Paris. Selon Sebastian Reddeker, cela concerne principalement les touristes asiatiques et américains.