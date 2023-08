Au Brésil: 13 morts lors d'une opération policière près de Sao Paulo

Les raids policiers sanglants sont courants

Selon les autorités, 32 suspects ont été arrêtés et plus de 20 kg de drogue ont été saisies, ainsi que onze armes. Avant son élection l'an dernier à la tête de l'État le plus riche et le plus peuplé du Brésil, Tarcisio de Freitas était ministre de l'Infrastructure du président Bolsonaro (2019-2022).