Vols en France : 130 000 litres d'essence siphonnés sur l'A9

Quatre ressortissants roumains, âgés de 23 à 36 ans, ont été arrêtés mercredi en flagrant délit sur l'autoroute A9, dans les Pyrénées-Orientales, pour vols de carburant.

Les quatre hommes ont été placés en garde à vue et sont également soupçonnés de violences sur certains des conducteurs des camions dont les réservoirs ont été vidés, indiquent les gendarmes dans un communiqué. Interpellés à 4h30, au péage du Boulou, par une trentaine de gendarmes, les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir commis 250 vols nocturnes de carburant dans des réservoirs de camions sur des aires de l'autoroute A9 dans l'Aude et l'Hérault, depuis octobre 2015. Et ce alors que les conducteurs des véhicules étaient endormis.