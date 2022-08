Alerte au Luxembourg: 130 kg de viande détruits pour des raisons d'hygiène

Les services spécialisés des douanes et de la division de la sécurité alimentaire ont mené un contrôle d'hygiène simultanément dans plusieurs commerces du pays. Lundi, on apprend que trois commerces en particulier, sans plus de détails, ne respectaient pas les conditions de traitement de la viande. 130 kg de viande «de différentes sortes» ont ainsi été saisis puis détruits à l'issue du contrôle, «sur ordre du parquet du tribunal d‘arrondissement de Diekirch».