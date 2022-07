Tourisme au Luxembourg: 132 km en bus pour goûter à la «dolce vita» luxembourgeoise

C'est simple, vous embarquez à 9h30 le long du boulevard de la Pétrusse, à Luxembourg, et vous revenez au même endroit vers 17h30. Huit heures d'aventure à bord d'un minibus qui vous transporte le long des rives de la Moselle, voilà le nouveau projet touristique développé à la fois par Sightseeing.lu et l'Office Régional du Tourisme, Visit Moselle, pour cet été. Si les atouts du sud-est du pays ne sont plus à présenter, il manquait dans l'offre touristique nationale une connexion directe entre la capitale et la Moselle luxembourgeoise.