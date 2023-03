Mobilité au Luxembourg : 135 millions d'euros pour l'extension du tram

LUXEMBOURG – Le projet d'extension de la ligne de tramway au Kirchberg et à Hollerich coûtera 135 millions d'euros, pour un total de 3,4 kilomètres supplémentaires à l'horizon 2028.

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer et les responsables de Luxtram ont présenté vendredi le projet d’extension de la ligne de tramway au Kirchberg et vers le quartier de Hollerich.