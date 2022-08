Au Luxembourg : 14 000 signatures pour la pétition réclamant deux jours de télétravail hebdomadaires

L'auteure de la pétition, Katia Litim, estime que le télétravail, largement utilisé durant la pandémie de Covid, a montré de réels atouts: limitation des déplacements et de leurs impacts écologiques destructeurs, réduction des embouteillages, amélioration du bien-être des salariés, meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, etc. Elle admet cependant qu'un télétravail à 100% n'est pas viable, notamment parce qu'il réduirait les échanges au sein de l'entreprise et nuirait à la créativité de l'esprit d'équipe.