Economie au Luxembourg: 14,1% des emplois sont directement liés à la Place

La Place emploie plus de 60 000 personnes de manière directe.

La place financière conserve «un rôle prépondérant dans l’économie du Luxembourg et continue à se développer», assure le député André Bauler (DP), président de la commission Finances à la Chambre. Cette dernière a analysé vendredi une étude de Luxembourg for finance (LFF) et Deloitte concernant l’impact de la Place sur l’économie luxembourgeoise sur une décennie (2011-2021).