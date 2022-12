En Allemagne : 14 ans de prison pour avoir attaqué des passagers avec un couteau

Le tribunal de Munich (sud) a jugé que Abdalrahman A. était coupable de tentatives de meurtres et blessures graves et a suivi le raisonnement du parquet qui voyait derrière cet acte un mobile islamiste. «L'accusé n'avait pas de troubles psychiques et a commis ces actes en raison de ses convictions islamistes salafistes», a affirmé le juge Jochen Bösl après le verdict.