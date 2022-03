Sur l'A1 : 14 kilomètres de bouchons suite à un carambolage

LUXEMBOURG - Mercredi matin, un accident impliquant 4 à 6 véhicules a provoqué de gros encombrements de circulation sur l'A1. Le trafic a été perturbé sur 14 kilomètres en direction de la Croix de Gasperich.

Le trafic a été complètement bloqué entre Hamm et la Croix de Gasperich avant d'être à nouveau accessible à la circulation, sur une voie uniquement, à partir de 8h30. Vers 9h, les bouchons s'étendaient toujours de Munsbach jusqu'au Kirchberg. Une heure plus tard, la situation a commencé à s'améliorer et le trafic est tout doucement revenu à la normale.