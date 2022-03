Crise ukrainienne : «140 000 soldats ne sont pas là pour prendre le thé»

Alors que les États-Unis refusent de donner les preuves dont ils disposent d’une invasion imminente de l’Ukraine par la Russie, les échanges internationaux se poursuivent.

Agacement

D’autant que les Européens avaient aussi manifesté leur agacement, fin janvier. «Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de nouveau qui puisse augmenter le sentiment de peur d’une attaque immédiate», avait expliqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel, appelant à «éviter» les «réactions alarmistes». Lundi, au côté d’Antony Blinken à Washington, il a toutefois semblé plus en phase avec les Américains. «140 000 militaires massés à la frontière, ils ne sont pas là pour prendre le thé!» s’est exclamé Josep Borrell, affirmant que l’Europe traversait son «moment le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide.

«Le problème au sujet de la crédibilité américaine en ce moment, c’est qu’ils parlent depuis trois mois d’une invasion imminente», dit Nina Khrushcheva, professeure de relations internationales à l’université new-yorkaise New School. Pour elle, «le renseignement américain non seulement n’est pas toujours parfait, mais il est aussi souvent taillé sur mesure pour un dessein politique». Elle en veut pour exemple les supposées armes de destruction massive de Saddam Hussein, invoquées comme raison pour attaquer l’Irak et renverser son dirigeant en 2003 sans jamais être trouvées, mais aussi, plus récemment, l’incapacité de la CIA à prédire la chute rapide du gouvernement afghan, à la faveur du retrait américain.