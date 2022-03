Sécurité au Luxembourg – 141 arbres jugés dangereux au bord des routes

Face au danger, «l’Administration des ponts et chaussées installe des glissières de sécurité. Lors des trois dernières années, les Ponts et Chaussées ont ainsi mis en place «25 kilomètres de glissière», précisent les membres du gouvernement. Cet équipement est possible lorsque l’arbre se trouve à 1,5 m de la route au minimum.

Lorsque les conditions ne sont pas respectées, les arbres sont abattus et compensés ailleurs. Il est prévu cette année de supprimer 52 d’entre eux, toujours selon l’exécutif. Chaque arbre coupé entraîne la plantation d’un nouveau. En 2019 et 2020, seulement 20% des arbres replantés l’ont été dans un autre endroit, les 80% restants l’ayant été sur le même terrain, quelques mètres plus loin. Actuellement, un projet-pilote est mené sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler. Celui-ci «prévoit de replanter les arbres sur le terrain adjacent», précisent les membres du gouvernement.