Sondage européen: 141 euros en moyenne chaque mois dans le réservoir

Plus de sept automobilistes sur dix estiment que rouler en voiture nécessite des sacrifices financiers, selon le baromètre annuel de l'Observatoire Cetelem, réalisé dans 18 pays dont 11 pays européens. Si 73% des Français et des Belges affirment se serrer la ceinture pour leur voiture, c'est toutefois un réel sacrifice pour seulement 61% des Allemands.

Alors que c'est en Allemagne que le prix moyen des voitures achetées est le plus élevé: 20 084 euros contre 16 553 euros en France et 18 800 en Belgique (pour une moyenne de 16 712 euros au niveau européen).

Tous sont d'accord pour dire que leur budget carburant est élevé: 69% en Allemagne, 77% en France et 79% en Belgique. Un budget moyen pour les 11 pays européens sondés qui s'établit à 141 euros. De 112 euros en Pologne à 165 euros en Belgique en passant par 145 euros en France et 153 euros en Allemagne.

Eu égard à la flambée à la pompe, 57% ont mis en place des mesures pour réduire le coût de l'usage de leur voiture. Et la mesure N°1 est de limiter leur consommation de carburant. 58% limitent ainsi leurs déplacements, 47% comparent les prix, 45% adoptent une conduite moins gourmande en carburant et 32% utilisent d'autres moyens de transport. Plus de la moitié des Européens sondés (54%) souhaiteraient voir les pouvoirs publics limiter les prix à la pompe.