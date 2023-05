15 000 personnes à la découverte du sport, un carton pour le COSL Spillfest

1 / 33 Editpress/Fabrizio Pizzolante Editpress/Fabrizio Pizzolante L'essentiel/Frédéric Lambert

Organisée une nouvelle fois à Kockelscheuer par la ville de Luxembourg, les fédérations sportives et le Comité olympique et sportif luxembourgeois, la 40e édition du COSL Spillfest a pu accueillir la toute grande foule, jeudi, avec plus de 15 000 participants. Pas moins de 39 ateliers ont permis aux petits et aux grands de s'initier à la pratique sportive et de rentrer chez eux avec de nombreuses découvertes. Le tout sous un soleil pour le moins généreux.

«On a pu recevoir énormément d'enfants», se félicite Celestino Fecchi, directeur sportif du Karaté Club Differdange. «Et c'est idéal pour montrer ce que l'on fait dans notre club. On leur a proposé une initiation et on voit bien que les parents sont intéressés. Participer au Spillfest, c'est très intéressant, surtout quand le beau temps est de la partie. Le karaté est représenté chaque année et on s'adapte en fonction de l'âge de chacun. Lors des prochaines semaines, de nouveaux adhérents vont venir frapper à notre porte pour s'inscrire. L'endroit du Spillfest à Kockelscheuer est magnifique et il y a une belle densité».

Un autre endroit la prochaine fois?

«C'était vraiment un grand succès», souligne immédiatement Felix Miny, membre de la Fédération luxembourgeoise de football. «On a reçu beaucoup de candidats qui voulaient s'inscrire dans un club. On a proposé de petits ateliers pour obtenir des t-shirts. On a bien travaillé et il y avait beaucoup de monde. C'est très important de se montrer dans des manifestations pareilles et on doit remercier la ville de Luxembourg d'organiser tout ça. La météo était également de notre côté. J'ai même l'impression que l'endroit devient progressivement trop petit. Le tout nouveau Stade de Luxembourg n'est pas trop loin, alors pourquoi pas là la prochaine fois?»

«Je n'avais jamais vu autant de monde à cet événement», confirme encore Charles Strock, vice-président des Red Sappers, le club de baseball de Dudelange. «C'était presque ingérable tellement on avait de choses à faire, mais tout s'est bien passé. Huit à dix personnes de notre club étaient là sur place et on a permis aux gens de frapper et de lancer des balles de baseball. Nous sommes un sport américain, peu connu au Luxembourg, et pour les jeunes qui sont vraiment intéressés, on n'hésite pas à les envoyer en direction de Metz. Là, ils ont un staff pour s'occuper des plus jeunes. En 2024, on espère être à nouveau de la partie pour le COSL Spillfest».