À Esch-sur-Alzette: «15 000 spectateurs aux Francos, objectifs doublement atteints»

«L’événement a très bien démarré», reconnaît Pim Knaff, échevin de la Culture à Esch-Sur-Alzette. «Il y a un mois, on ne pensait pas pouvoir atteindre nos objectifs. Ce samedi, on peut dire que nos objectifs ont été atteints car on ne sera pas loin des 15 000 spectateurs. Après cette première vraie édition, on envisage désormais l’avenir avec plus de sérénité. On veut vraiment ancrer ce festival dans la culture eschoise».