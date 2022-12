15 ans de prison requis contre la mère de Bianka

Inquiétude des proches

Selon le Luxemburger Wort, d'autres témoins ont évoqué, mercredi, le fait que Sarah B. ne s'occupait manifestement pas bien de son enfant. Cette dernière aurait fumé du cannabis alors qu'elle était encore enceinte et aurait nourri le nourrisson avec du lait de vache. Une connaissance de l'accusée a rapporté à la cour les lèvres bleues de Bianka. Inquiète pour l'enfant, elle se serait alors adressée à son assistante sociale, qui a informé le Service central d'assistance sociale (SCAS). Le 3 juillet, des policiers devaient venir chercher l'enfant sur ordre du tribunal, afin de le placer à l'assistance publique. La mesure de placement avait été demandée par le SCAS le 18 juin auprès du tribunal de la jeunesse et ordonnée le 26 juin.

Absence d'ordonnance après une première demande par le SCAS

Manifestement, le personnel de l'hôpital aurait lui aussi été en contact avec le SCAS. Une sage-femme a déclaré, mardi, avoir fait appel à une assistante sociale de l'hôpital après une visite de contrôle, trois jours après la naissance du bébé. Sarah B. avait un comportement étrange. «C'était différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec d'autres parents», a déclaré la sage-femme en soulignant que l'accusée a réagi de manière agressive aux conseils qui lui étaient donnés. L'assistante sociale a déclaré au tribunal avoir été en contact avec le SCAS. La situation sociale de la mère et le fait que cinq de ses enfants ne vivaient déjà plus avec elle sous le même toit, aurait amené le personnel de l'hôpital à se montrer vigilant. Mais comme Sarah B. est sortie le dimanche et que le service social du Centre hospitalier Emile Mayrisch est fermé le week-end, celui-ci n'aurait pas pu intervenir.

Bianka, la mère accusée et sa situation avaient déjà été dans le viseur du SCAS par le passé. Dans sa déposition faite devant la cour mardi, un éducateur a dit avoir été favorable à un suivi intensif dès le mois d'avril précédant la naissance. Or, le tribunal de la jeunesse n'aurait pas ordonné de mesures telles que le placement de l'enfant dans une crèche à la demi-journée pour une observation plus poussée et l'accompagnement de la famille par un coordinateur de projet d'intervention (CPI). Dans un premier temps, la tâche de l'éducateur aurait été de continuer à observer la situation et de consigner les faits dans un rapport. Ce n'est que lorsque d'autres informations sont parvenues au SCAS que ce dernier a transmis le dossier au juge de la jeunesse en vue d'une mesure de protection qui devait être mise en œuvre par la suite. Bianka avait alors déjà disparu depuis environ deux semaines.