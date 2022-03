Carburants en France : «15 centimes par litre» remboursés à partir du 1er avril

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une «remise à la pompe de 15 centimes par litre», à partir du 1er avril et pendant quatre mois, pour tous les Français, pour faire face à l'envolée des prix du carburant.

Une «remise à la pompe de 15 centimes par litre» s'appliquera à partir du 1er avril et pendant 4 mois pour tous les Français, afin de faire face à l'envolée des prix du carburant, a annoncé samedi Jean Castex au Parisien. Cette mesure, qui coûtera environ 2 milliards d'euros à l'État, concerne les ménages comme les entreprises et sera «valable sur tous les carburants», a précisé le Premier ministre, qui appelle «pétroliers» et «distributeurs» à «faire un geste complémentaire».

Les prix de tous les carburants, et notamment du diesel, augmentent en continu depuis plus de deux mois, en France comme dans le reste de l'Europe et ailleurs. Une hausse causée par une production de pétrole qui n'arrive pas à suivre le rythme de la forte reprise économique mondiale, et qui a été encore accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine.