En Côte d'Ivoire : 15 morts dans un accident entre un minibus et un camion

Quinze personnes sont mortes, samedi, dans un accident entre un minibus et un camion dans le centre de la Côte d'Ivoire, a annoncé dimanche le ministre des Transports, Amadou Koné. «Samedi, aux environs de 19h (locales et GMT), un grave accident de la circulation routière est intervenu au PK 10 de la A3 entre les villes de Katiola et Bouake», indique le ministre dans un communiqué.