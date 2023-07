Indonésie: 15 morts et 19 disparus dans le naufrage d’un ferry

Au moins quinze personnes ont été tuées et 19 autres sont portées disparues lundi, après le naufrage d’un ferry au large des côtes de l’île indonésienne de Sulawesi, ont indiqué des responsables des opérations de recherche et de sauvetage.

Le bateau a coulé avec 40 personnes à bord juste après minuit, heure locale (19h00 heure suisse, dimanche), a déclaré le bureau local de l’agence indonésienne de recherche et de sauvetage dans un communiqué. Six personnes ont été secourues et transportées à l’hôpital pour y être soignées, tandis que les causes du naufrage font l’objet d’une enquête.