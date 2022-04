Salmonellose : 150 cas liés au «foyer épidémique» de l'usine Kinder, selon les agences européennes

ARLON – Un total 150 cas de salmonellose ont été détectés dans neuf pays européens dont le Luxembourg, ont indiqué mardi deux agences de surveillance européennes

La salmonellose, provoqué par une bactérie appelée salmonelle, provoque des symptômes proches de ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë. Victoria Jones/PA Wire/dpa

Un total 150 cas de salmonellose ont été détectés dans neuf pays européens, ont indiqué mardi deux agences de surveillance européennes, qui pointent du doigt la responsabilité d'une «usine de production belge» quelques jours après la fermeture du site Kinder (Ferrero) à Arlon en Belgique.

«Au 8 avril 2022, 150 cas confirmés et probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été signalés», relèvent l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un communiqué.

Des investigations nécessaires

Les deux agences ont «identifié des produits à base de chocolat fabriqués par une entreprise dans son usine de production belge comme étant à l'origine du foyer épidémique de Salmonella», poursuivent-elles, sans mentionner le nom du géant italien de la confiserie. Les infections se sont «produites principalement chez des enfants de moins de dix ans» et on été signalées dans neuf pays européens: France, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède.

La salmonellose, provoqué par une bactérie appelée salmonelle, provoque des symptômes proches de ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë: diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements. Aucun décès n'a été signalé à ce stade. Selon les experts européens, des investigations supplémentaires seront «nécessaires pour identifier la source exacte et le moment précis de la contamination», et pour se pencher sur «l'utilisation plus large de matières premières contaminées dans d'autres usines».

Une enquête ouverte

La justice belge a ouvert une enquête lundi afin d'établir d'éventuelles responsabilités au sein de l'usine d'Arlon. Vendredi, l'agence belge de sécurité alimentaire (Afsca) lui avait retiré son autorisation de production, lui reprochant son manque de transparence sur un incident survenu à la mi-décembre.

A cette période, «S. Typhimurium avait été détectée dans un réservoir de babeurre de l'établissement belge de l'entreprise en question lors de ses propres contrôles», confirment l'EFSA et l'ECDC. Malgré un renforcement des contrôles et des mesures d'hygiène, des produits chocolatés contaminés ont été distribués en Europe et aux États-Unis, conduisant Ferrero à reconnaître vendredi des «défaillances internes».