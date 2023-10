150 chats morts aux Emirats: «Cet acte de cruauté ne doit pas être caché»

5 000 dollars de récompense

Toutes «les mesures administratives et légales» seront prises contre l'auteur de cet acte «inhumain», ont-elles assuré. Dans un communiqué transmis à l'AFP, PETA Asie a estimé à 150 le nombre de chats ainsi abandonnés dans le désert. «PETA offre 5 000 dollars de récompense pour toute information conduisant à l'arrestation et la condamnation de quiconque a abandonné ces chats dans le désert pour les laisser mourir atrocement de soif, de faim, et de chaleur», a affirmé le vice-président de PETA Asie, Jason Baker.