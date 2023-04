150 infractions chaque jour, «nette augmentation» de la délinquance au Luxembourg

En 2021, au Luxembourg, les statistiques policières faisaient état de 42 875 infractions sur l’année. Un chiffre qui a grimpé à 54 552 en 2022! Le calcul est vite fait, la délinquance a progressé de 27,23% sur un an dans le pays, avec plus de 11 500 faits supplémentaires. Chaque jour donc, pour faire simple, la police grand-ducale a enregistré environ 150 infractions, en grande majorité contre les biens, du jamais vu. À titre de comparaison, le total d’infractions atteignait 37 288 en 2018, tout juste une centaine par jour.

«Nous ne sommes pas surpris», notait mercredi le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, renvoyant à une hausse de la délinquance constatée chez nos voisins et plus largement au niveau européen. Et le ministre a une explication, l’après-pandémie et la fin des restrictions: «Avec le retour à la normale, les gens se déplacent librement et le quotidien reprend, les criminels ont de nouveau l’occasion de passer à l’acte». Un constat froid et inquiétant. Les autorités «prennent l’évolution des chiffres très au sérieux (…) mais le Luxembourg continue à être un pays sûr», a voulu rassurer Henri Kox.