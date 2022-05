Challenge dans l'Arctique : 1550 m dans l'eau glacée dans son petit maillot de bain

Son corps l'a lâchée à 59 m de son but, mais la Française Marion Jouffle a toutefois parcouru plus de 1,5 km dans les eaux glacées de l'Arctique.

Imaginez le décor incroyable de l'île de Spitzberg - tout au nord de la planète - ses montagnes enneigées, ses chiens de traineaux, ses rênes sauvages et ses eaux cristallines. Le tout emmitoufflé bien sûr dans un épais manteau et une chaude couverture pour affronter les -11°C (-17° ressentis avec le vent). Et bien Marion Jouffle, elle, n'a qu'une envie, c'est d'enfiler son maillot de bain et de plonger dans cette eau à -1°C.

Puis les choses se sont gâtées. «Avec l'hypothermie, on devient obnubilé, on ne réfléchit plus très bien», explique à nos confrères de France 3 Alexandre Fuzeau, un champion de la spécialité, aujourd'hui médecin. «Les membres fonctionnent au ralenti, et on risque la noyade (...) on atteint les limites de la physiologie humaine». Et ce sont ces limites qui ont poussé l'équipe de la championne à interrompre sa course à 59 m de son but. Elle souffrait d'hypothermie sévère, à 30-33°C de chaleur corporelle.