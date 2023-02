Football/Economie: 156 millions d'euros! Une dette record pour les clubs belges

Football/Économie : 156 millions d'euros! Une dette record pour les clubs belges

Les vingt-cinq clubs professionnels de première et deuxième divisions belges ont enregistré une perte nette record de 156 millions d'euros au terme de la saison 2021-2022.

Les vingt-cinq clubs professionnels de première et deuxième divisions belges ont enregistré une perte nette record de 156 millions d'euros au terme de la saison 2021-2022, selon des chiffres de la fédération cette semaine. Il s'agit d'un nouveau record qui surpasse les pertes de 140 millions d'euros essuyées lors de la saison 20/21, rapporte le journal L'Echo. L'Antwerp est le club qui a enregistré la plus grosse perte, 31,5 millions d'euros. Son propriétaire, Paul Gheysens, patron du groupe immobilier Ghelamco, a maintenu la tête du club hors de l'eau avec des injections de capitaux de quelque 115 millions entre 2019 et 2022, selon les données publiées en ligne.