Ocean Viking : 159 migrants secourus en Méditerranée

Le navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru jeudi 159 migrants, lors de deux nouvelles opérations entre la Libye et Malte, a indiqué vendredi l'ONG dans un communiqué.

L'Ocean Viking, navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru jeudi 159 migrants, lors de deux nouvelles opérations «dans des vagues de deux mètres» entre la Libye et Malte, portant à 212 le nombre de rescapés à bord, a indiqué vendredi l'ONG dans un communiqué. La première opération de secours, menée jeudi en fin de journée, a permis d'évacuer 40 personnes «d'une première embarcation en bois surchargée, menaçant de chavirer», selon l'ONG dont le siège est à Marseille.

L'Ocean Viking a ensuite secouru, assisté par l'Astral, le voilier de l'ONG Open Arms, 119 personnes «d'une autre embarcation en bois instable et surpeuplée», ajoute SOS Méditerranée. «Les rescapés avaient passé 24 heures en mer et montraient des signes de mal de mer et d'épuisement», a-t-elle précisé.