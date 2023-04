Tradition au Luxembourg: 16 000 canards déversés dans l'Alzette pour la bonne cause

Cette année, les bénéfices seront reversés à trois associations: «Nuevo Destino», une association humanitaire qui agit en faveur des familles honduriennes, «Stiftung Kinderchirurge», qui soutient des médecins spécialisés pratiquant des interventions chirurgicales compliquées sur des enfants et des nouveau-nés dans des pays médicalement sous-développés et «MANAMPY», ayant pour but d’encourager et de soutenir la formation de jeunes de milieux défavorisés à Madagascar.