Données officielles : 16,8% des résidents près du seuil de pauvreté

LUXEMBOURG - La publication de données européennes sur les évolutions salariales au sein de l'Union européenne entre 2000 et 2012, a mis en avant un aspect peu connu du Grand-Duché.

Effets de la reprise attendus pour 2015/2016

Mais l'étude européenne publiée par l'Etui pointe du doigt un autre phénomène, celui de l'évolution des salaires entre 2009 et 2012. Et contrairement aux idées reçues, le Luxembourg ne tire pas spécialement son épingle du jeu. Au cours de cette période, les salaires ont connu une évolution négative (-0,149%). «Cette indication signifie simplement que l'inflation a été plus forte que l'évolution des salaires, poursuit l'analyste du Statec. Même si les salaires ont bel et bien augmenté entre 2009 et 2012, l'évolution des prix a été plus importante.»