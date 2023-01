Strasbourg: 16 ans de prison pour l'entraîneur pédophile

Grand Est : 16 ans de prison pour l'entraîneur pédophile

L'accusé, âgé de 49 ans, était poursuivi pour des viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2019 sur son fils, mineur de moins de 15 ans porteur d'un handicap mental, et pour des agressions sexuelles sur six autres mineurs de moins de 15 ans, dont sa fille, devenue adulte, et des enfants rencontrés dans le cadre de ses fonctions d'entraîneur amateur.