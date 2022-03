160 morts dans un séisme au Pakistan

Les victimes ont été ensevelies sous les décombres des maisons en terre séchée, provoquant des scènes de panique dans le sud-ouest du Pakistan, une zone reculée proche de l'Afghanistan.

"Environ 160 personnes ont été tuées", a déclaré porte-parole d'un ministre provincial, Zamarak Khan, à Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan. "6 000 personnes ont perdu leur maison", a-t-il ajouté, en précisant avoir recueilli ces informations auprès des habitants de la zone sinistrée. Plusieurs responsables locaux ont indiqué que les recherches dans les décombres se poursuivaient, et que le bilan devrait s'alourdir.

La secousse d'une magnitude de 6,4 a dévasté plusieurs villages de la région de Ziarat, une localité située dans des collines de la province du Baloutchistan, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Quetta, la capitale provinciale.

Au moins huit villages des environs de Ziarat ont subi des dégâts, dont l'un a été presque entièrement détruit, selon Qaseem Kakar, un responsable de la police locale. Les autorités locales ont estimé que le bilan risquait de s'alourdir, et appelé à l'aide des équipes médicales et des secours. À Ziarat même, plusieurs bâtiments se sont effondrés et les communications ont été coupées.