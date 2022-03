Au Luxembourg : «160 violences sexuelles» enregistrées par an

LUXEMBOURG - Le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle dresse son premier bilan annuel, avec des inquiétudes.

Le CESAS et ses partenaires ont signé ce mercredi, Journée mondiale de la santé sexuelle, la charte d’engagement pour la promotion de la santé affective et sexuelle.

La notion de «santé affective et sexuelle» était encore peu connue au Luxembourg il y a un an. Mais le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (CESAS) s’est donné pour mission de la présenter au grand public. Et ce par le biais de formations, ateliers et de campagnes de sensibilisations, avec comme cible un public intergénérationnel.

«Nous avons atteint environ 55 000 personnes rien que via nos réseaux sociaux et distribué un total de 2 500 brochures au sujet de la santé affective et sexuelle», affirmait Emilie Kayser, ce mercredi, lors de la présentation du premier bilan d’activités du CESAS. Contraception, accompagnement de grossesse, identité sexuelle... nombreuses sont les thématiques que traite l’équipe du CESAS en collaboration avec ses acteurs de référence, la Croix Rouge, le Planning Familial et le CIGALE.

Les infections sexuelles en hausse

Malgré ce bilan positif, Emilie Kayser souligne l’urgence de certaines thématiques. «Les médecins du Planning Familial nous ont fait part de leurs inquiétudes liées à l’augmentation des infections sexuellement transmissibles. En effet, on a remarqué que depuis plusieurs années il y a une augmentation de 45% de la syphilis et 55% pour la gonorrhée», ajoute la chargée de projets.

Une autre thématique «urgente» pour le centre géré par le Planning Familial est le consentement. «Nous enregistrons 160 violences sexuelles par an. Et ce n’est que la pointe visible de l’iceberg. Nous voulons traiter ce sujet dans une approche positive et apprendre surtout aux jeunes l’importance de la communication dans un couple». Le lancement d’une brochure sur les abus sexuels destinée aux jeunes enfants est prévu pour l’année 2020.

Le CESAS et ses trois partenaires de référence ont signé ce mercredi, Journée mondiale de la santé sexuelle, la charte d’engagement pour la promotion de la santé affective et sexuelle.