Sources de stress : 17% des Anglais ne peuvent vivre sans le web

Des chercheurs britanniques ont réalisé une étude afin de déterminer quelles sont les sources de stress les plus récurrentes. La perte de la connexion à Internet arrive en tête de liste.

Le fait de ne plus pouvoir surfer sur le web serait la chose la plus angoissante pour 40% des personnes interrogées.

Les employés britanniques préfèrent qu'on leur coupe l'eau, le chauffage ou la télé plutôt que de ne plus avoir accès à Internet à leur domicile, a indiqué le Huffington Post . C'est la principale conclusion d'une enquête réalisée auprès de 1 000 pendulaires londoniens, qui visait à déterminer quels sont les plus grands facteurs de stress.

Ils sont donc près de 40% à déclarer que ne plus pouvoir surfer sur le web serait la chose la plus angoissante, et 27% à affirmer qu'ils ne pourraient pas vivre sans cela. L'an dernier, ils n'étaient que 17% à la considérer comme vitale. Seuls 4% des sondés ont dit pouvoir se passer totalement d'Internet. Si la panne devait être momentanée? Un quart des travailleurs interrogés pourraient la supporter durant 24 heures.