En 2021 au Luxembourg: 170 millions d'euros dépensés pour les aides à la pierre

Le Fonds spécial du développement du logement, qui permet à l'État d'acquérir entre autres des terrains pour créer des logements abordables, a dépensé l'an dernier 170 millions d'euros au titre des aides à la pierre, d'après un rapport présenté jeudi. Soit la quasi totalité de ce qui était inscrit au budget et 77% de plus qu'en 2020. La somme devrait encore augmenter en 2022, à 230 millions.

Le Fonds spécial, créé en 2019, conventionnait 3 358 logements (dont 57% destinés à la location) dans 252 projets le 31 décembre, via ses participations financières qui atteignent 295 millions d'euros. Parmi les logements figurant dans son inventaire, 34% sont achevés et en attente d'être cédés à un promoteur social, tandis que 63% sont en cours d'exécution et 3% en planification. Le Fonds fait partie d'une stratégie pour augmenter l'offre de logements abordables.