Classement Forbes : 170 millions de dollars en un an pour Taylor Swift

La chanteuse américaine est la personnalité qui a amassé les plus de revenus entre juin 2015 et mai 2016, selon le magazine «Forbes».

Taylor Swift a plus que doublé ses revenus en un an.

La chanteuse américaine Taylor Swift est la célébrité qui a enregistré les revenus les plus élevés entre juin 2015 et mai 2016, avec 170 millions de dollars, selon le classement publié lundi par le site du magazine Forbes. L'ancienne chanteuse country, qui a fait sa mue avec son album «1989», devance très nettement son plus proche poursuivant, le groupe britannique One Direction, qui a engrangé 110 millions de dollars. Elle a plus que doublé ses revenus, qui avaient atteint 80 millions de dollars entre juin 2014 et mai 2015.