Pandémie au Luxembourg – Plus de 1 700 nouveaux cas mais pas de décès sur les dernières 24h

De plus, plus de 2 500 nouvelles infections (2 516) ont été recensées vendredi (1 197), samedi (1 046) et dimanche (273), selon les informations transmises par le ministère de la Santé. Pour autant, la situation ne se détériore pas à l'hôpital, avec 39 patients en soins normaux (+1) et 3 en soins intensifs (-1). À ce jour, 471 420 personnes bénéficient d'un schéma vaccinal complet et la campagne de vaccination se poursuit.