Électromobilité au Luxembourg : 176 particuliers n'ont pas décroché de prime pour les bornes électriques

LUXEMBOURG – Plus de 2 600 subventions ont été demandées par des particuliers pour installer une borne électrique, depuis le lancement de la mesure en juillet 2020. Mais elle n'ont pas toutes été acceptées.

320 en 2020, puis 1 000 en 2021 et 1 298 pour l'année en cours*… Le nombre de subventions étatiques demandées par les particuliers pour l'installation de bornes électriques est en plein boom. Mais 176 demandes ont été refusées, indiquent dans une réponse parlementaire le ministre de l'Énergie Claude Turmes et la ministre de l'Environnement Joëlle Wilfring, avant d'en détailler les raisons.

«Soit les bornes n'étaient pas intelligentes (NDLR: borne qui prend en compte les besoins en électricité des autres appareils du bâtiment fonctionnant sur le même réseau) et elles étaient installées dans des immeubles de plus de trois places de parking (111 demandes), expliquent-ils. Soit les subventions ont été demandées par des entreprises (34 demandes), soit les factures dataient d'avant le 1er juillet 2020 (20 demandes), ou soit la puissance du terminal était supérieure à 11 kW (11 requêtes)».

À noter que l'agence Klima propose un outil sur son site Internet permettant comparer les différents modèles de bornes disponibles sur le marché luxembourgeois. Rappelons que les montants de la prime varient en fonction du nombre d'emplacements rattachés à un bâtiment et de l'intelligence de l'installation de recharge. Le dispositif est valable pour les bornes de charge neuves d'une puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts, achetées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023 inclus et installées par un électricien professionnel.