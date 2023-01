Emploi: 18 000 emplois supprimés par Amazon, combien au Luxembourg?

LUXEMBOURG – Andy Jassy, le CEO d'Amazon, a annoncé plus de 18 000 suppressions de postes, notamment en Europe. Et au Luxembourg?

Amazon emploie plus de 4 000 personnes au Luxembourg. dr

Avec plus de 4 000 employés permanents (à temps plein), Amazon est l’un des cinq plus grands employeurs du Grand-Duché. Alors, quand le CEO du groupe, Andy Jassy, a annoncé, en novembre dernier, la suppression de 10 000 postes, l'inquiétude est montée dans les locaux luxembourgeois du géant du commerce en ligne. Cela ne s’est pas arrangé jeudi, quand Amazon a revu ses prévisions à plus de 18 000 suppressions de postes, dont une partie en Europe.

Sollicité jeudi par L’essentiel, le service communication d’Amazon au Luxembourg s’est refusé à tout commentaire, renvoyant aux communiqués de l’entreprise. En novembre, cette dernière annonçait la suppression d’un certain nombre de postes «dans nos activités Appareils et Livres, et une offre de départ volontaire pour certains employés de notre organisation People, Experience, and Technology (PXT)».

Une fois le «processus de planification annuelle» réalisé, les chiffres ont depuis été revus à la hausse. Une décision justifiée par l’état difficile de l’économie et les recrutements importants des dernières années. La majorité des suppressions de postes concerneront «nos magasins Amazon et nos organisations PXT», précise Andy Jassy. Des services présents au Luxembourg.

Des CDD pas reconduits

Le Grand-Duché, siège européen du groupe, réunit environ 2 % des 200 000 employés d’Amazon en Europe. Jeudi, l’entreprise ne pouvait préciser si des postes pourraient être impactés au Luxembourg. Ni combien. Mais des sources internes admettaient que le pays ne devrait pas échapper à la vague. Reste aussi à savoir si des transferts vers d’autres entités seront possibles.

«Alors que chaque employeur qui occupe au moins 15 personnes au Luxembourg doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié, le Comité de conjoncture n’a pas été saisi jusqu’à ce jour», précisait jeudi à L’essentiel le ministère de l’Économie.

En fin d’année dernière déjà, des employés en contrat à durée déterminée, qui avaient parfois été recrutés quelques mois plus tôt seulement, avaient appris qu'ils ne resteraient pas. La firme assure qu’elle entend informer d’abord les premiers concernés. «Nous avons l'intention de communiquer avec les employés concernés (ou, le cas échéant en Europe, avec les instances représentatives du personnel) à partir du 18 janvier», précise Amazon.

«Nous avons parcouru un long chemin ici»

«Nous nous efforçons de les soutenir et proposons une indemnité de départ, des prestations d’assurance maladie transitoires et une aide au placement externe», précise le CEO. Amazon rappelait en novembre 2022 que ses effectifs au Luxembourg avaient augmenté de plus de 10 % par rapport à la fin de 2021 à travers «une grande variété d'emplois à tous les niveaux».

«Je suis incroyablement fier de la façon dont nous avons pu mettre de bons emplois à la disposition de tant de personnes à travers l'Europe, y compris celles de notre siège à Luxembourg, ma maison depuis 2011. Nous avons parcouru un long chemin ici et je suis ravi que nous soyons maintenant l'un des plus grands employeurs au Luxembourg», déclarait alors le vice-président d'Amazon pour le commerce de détail européen, Jorrit Van der Meulen.