18 accidents mortels du travail en 2008

LUXEMBOURG - Selon des chiffres publiés mercredi par l'Association d'assurances contre les accidents, le nombre d'accidents du travail mortels a augmenté l'année dernière.

En 2008, 18 personnes ont trouvé la mort au boulot, 17 dans l'industrie et 1 dans l'agriculture. Soit deux de plus qu'en 2007 et 4 de plus qu'en 2008.