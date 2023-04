18 heures par semaine pour les loisirs, il est temps de… bricoler

LUXEMBOURG – Le marché du bricolage a conquis le cœur de nombreux résidents et en particulier ces trois dernières années. Et le secteur n'a pas manqué de suivre la tendance. Zoom.

Si ce n'est pas déjà fait, vous allez certainement aménager dans les prochaines semaines votre jardin et entendre le voisin couper des planches de bois pour sa nouvelle cuisine. C'est le printemps et c'est bien l'occasion de rappeler que le marché du bricolage a conquis le cœur de nombreux résidents ces trois dernières années. La pandémie de Covid est passée par là et avec elle une modification de nos habitudes. Les confinements et le télétravail, notamment, ont impulsé l’envie chez beaucoup d’entre nous de rendre le temps utile et de privilégier le bien-être.

En moyenne, nous disposons d’environ 18 heures par semaine dans la vie privée pour s’adonner à une activité (NDLR: une heure de plus qu’avant la pandémie), cuisine, sport ou bricolage, donc. Au Luxembourg, les magasins dédiés au bricolage représentaient, fin 2022, environ 15% du total des surfaces commerciales, derrière l’alimentation (20,6%) et l’habillement (18,9%). Une évolution de 11 805 m2 depuis 2019. Plus de la moitié sont situés dans des centres commerciaux et 4,2% seulement dans des centres de communes.

«Il y a une vraie envie de faire soi-même»

Et si on arrêtait d’acheter des meubles tout faits dans la grande distribution, pour en construire soi-même ou customiser l’existant? C’est en tout cas, de l’aveu des professionnels, une tendance qui a aussi gagné le Luxembourg. «Les clients viennent et veulent acheter le bois, la peinture… Ils sont de plus en plus nombreux à venir demander des conseils pour se lancer», explique un représentant de l’enseigne Batiself, présente à Strassen, Schifflange et Ingeldorf.

En ce début de printemps, l’heure est surtout aux chantiers extérieurs: terrasse, balcon, jardin… «Nous vendons beaucoup de fleurs, de la terre, du matériel pour aménager». Et puis il y a ces particuliers, aussi, qui se lancent dans l’aventure de la plomberie ou de l’électricité, un autre niveau. «On échange avec eux et en fonction de l’importance de leur chantier, on conseille quand même de se rapprocher d’une entreprise».

Venez chercher votre kit de bricolage gratuit

Et en matière de bricolage, il existe depuis janvier un lieu unique au Luxembourg. La bibliothèque d'Emweltberodung Lëtzebuerg, à Esch-sur-Alzette, propose de vous prêter des outils et la mayonnaise a pris, très vite. «Il n’y a pas une semaine sans prêt, nous avons même augmenté le nombre d’outils à disposition, donnés par des entreprises ou des associations», explique Fränz Hausemer, membre de l’ASBL. Ici, pour une durée d’une semaine, vous pouvez emprunter gratuitement le nécessaire pour tous types de travaux. L’association a même concocté des kits pour la peinture, le jardin…

«L’idée est de prêter ce que les gens seraient tentés d’acheter et qu’ils vont utiliser au mieux deux fois dans l’année», ajoute M. Hausemer. L’initiative veille à limiter la surconsommation et trouve sa légitimité, aussi, au moment où tout coûte plus cher. «Nous voyons arriver des gens âgés, des jeunes couples, tout milieu social», détaille l’ASBL. En parallèle, les particuliers peuvent aussi bénéficier d’ateliers de bricolage thématiques, qui tournent à plein régime eux-aussi. «Preuve qu’il y a bien une tendance bricolage!».

Un chiffre Un article de bricolage sur deux (50%) était vendu en ligne en 2022, contre 39% en 2019 (+11,4%).