Cyberattaque au Luxembourg : 180 000 données volées lors de l'attaque à Encevo

Les hackers ont revendiqué leur méfait sur un blog du darknet. Ils ont dérobé quelque 180 000 fichiers, soit 150 Go de données, qui seront rendues publiques si Encevos ne paye pas une rançon, dont le montant n'a pas été révélé. Les fichiers portent notamment sur des factures, emails, contrats.. avec les clients d'Enovos et de Creos, deux entités du groupes Encevo. Celui-ci compte 300 000 clients électricité et 49 000 clients gaz au Luxembourg.