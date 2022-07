Mexique : 18h de voyage, l'enfer des remorques des camions de migrants

Lundi, 53 personnes ont été retrouvées mortes dans un camion surchargé près de San Antonio. José Mario et sa famille ont fait le même voyage, il témoigne après avoir vécu un enfer.

Mexicaines et Centro-Américaines, les victimes du Texas ont été retrouvées lundi asphyxiées et déshydratées à l'intérieur d'un poids-lourd après une journée de fortes chaleurs avec des température proches des 40 degrés. Pour aller de Mexico à la frontière, José Mario, Hondurien de 48 ans, et sa famille ont enduré eux aussi des conditions extrêmes. Avec sa femme et ses trois enfants de huit, six et deux ans, ils ont été entassés avec une centaine de personnes dans la remorque d'un frigorifique.