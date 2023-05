19 jeunes meurent dans l'incendie d'un dortoir scolaire

«Quatorze jeunes sont morts sur place, tandis que cinq sont décédés à l'hôpital du district de Mahdia. Deux enfants sont toujours dans un état critique, tandis que quatre souffrent de graves blessures», selon un communiqué des pompiers lundi. Ces six blessés «ont été transférés par avion à Georgetown», la capitale, alors que «cinq autres sont toujours hospitalisés à Mahdia et que dix autres sont en observation», selon la même source.

Une vingtaine d'élèves sauvés

Enquête approfondie

«Nous avons besoin d'être indemnisés pour nos pertes», disait une pancarte. «Les barreaux sont pour les détenus. Nous avons besoin de justice», selon une autre affiche. «La douleur, l'agonie, le traumatisme... qui sera tenu pour responsable? Qu'allons-nous dire aux parents?», s'est interrogé M. McGarrell, militant de l'ONG Amerindian People's Association (APA), souvent en désaccord avec le gouvernement au sujet des droits fonciers, de l'orpaillage et, plus récemment, de la vente de crédits carbone à la compagnie pétrolière américaine Hess.

800 000 habitants

«Nous demandons aux autorités de mener une enquête approfondie sur les causes de l'incendie et de fournir un rapport détaillé sur ce qui s'est réellement passé. Nous devons comprendre comment s'est produit cet événement horrible et mortel et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise à l'avenir», a-t-elle ajouté.