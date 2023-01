Ciudad Juarez : 19 morts et 25 évadés, nouveau bilan de l'attaque contre une prison au Mexique

Le secrétaire à la Défense Luis Cresencio Sandoval a indiqué lors d'une conférence de presse que 10 gardiens, sept détenus et deux assaillants ont été tués. Un gardien et 14 détenus ont également été blessés, et cinq assaillants ont été capturés. Le précédant bilan faisait état de 14 morts, dont 10 gardiens, et de 13 blessés.