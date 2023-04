Au Luxembourg: 190 millions d'euros pour transformer la cité militaire de Diekirch

Les pavillons de la cité militaire seront démolis. Editpress

En 2018, on parlait d'un début des travaux pour 2020 et d'emménagements à partir de 2022. Mais le Covid est passé par là, et le projet, initié en 2017, a pris du plomb dans l'aile. Il avance enfin avec un projet de loi déposé mercredi par le ministre Déi Gréng du Logement, Henri Kox. Le texte prévoit deux enveloppes budgétaires de l'État, pour un montant total de 190,5 millions d'euros afin de transformer la cité militaire de Diekirch en complexe d'habitations.

Le projet de loi rappelle que le Plan d'aménagement général (PAG) de la commune a été modifié en 2018 pour accompagner le développement et l'urbanisation de 2,05 hectares de terrain. Le site accueillera, à terme, 184 logements pour quelque 420 habitants. La Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) est promoteur du projet, qui prévoit 10% de logements à coût modéré.

Les pavillons de l'armée seront démolis

L'ancien bâtiment militaire doit être détruit pour laisser la place à six bâtiments plurifamiliaux et un grand bâtiment mixte, qui accueillera différentes fonctions publiques et 60 logements pour l'Armée luxembourgeoise. Ce dernier sera cédé par la SNHBM au ministère des Finances. Commerces et bureaux sont aussi prévus.

Un temps envisagée, la rénovation des pavillons d'habitation de l'armée a finalement été jugée pas rentable et abandonnée. Les habitants de ces pavillons ont été priés de déménager ailleurs à Diekirch et les maisons vont être détruites, le site dépollué et désamianté avant le début de la reconstruction.

Sur les budgets, le texte prévoit une enveloppe de 53 millions d'euros pour la construction des logements abordables, et des infrastructures qui vont avec, et une autre de 137,5 millions d'euros pour la construction du bâtiment mixte. Avant de pouvoir emménager dans ce futur quartier qui laissera de la place à la verdure, il faudra patienter. Les travaux vont en effet s'étaler sur neuf ans, avec différentes phases intermédiaires dans la réalisation.