En Indonésie : 195 enfants meurent après avoir pris un médicament

Le nombre d'enfants souffrant d'insuffisance rénale aigüe en Indonésie, après l'ingestion de substances nocives contenues dans des sirops médicaux, a atteint 324 dont 195 sont décédés et 27 toujours hospitalisés, a annoncé lundi le ministère indonésien de la Santé. Le pays a enregistré un pic de cas d'insuffisance rénale aiguë depuis le mois d'août, ce qui a donné lieu à une enquête et à une interdiction générale des ventes et prescriptions de sirops et de médicaments liquides.

Une enquête sur trois entreprises pharmaceutiques

Les autorités sanitaires ont jusqu'à présent importé 246 flacons d'antidotes pour les patients, la plupart fournis par Singapour et l'Australie. Ces médicaments ont donné des résultats significatifs, a indiqué le ministère de la Santé. Le mois dernier, l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments (BPOM) avait désigné cinq sirops qui contenaient des niveaux dangereux de substances nocives, et ordonné que les produits soient retirés du marché et détruits. L'agence a ensuite annoncé une liste de 156 sirops exempts de toute contamination par des substances nocives et exhorté les parents et les professionnels de la santé à ne pas utiliser de médicaments liquides en dehors de cette liste.